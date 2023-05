Marchesiello | «Udinese-Napoli alle 20 | 45 | alla Dacia Arena attesi 11 mila tifosi azzurri»

Massimo, Prefetto di Udine, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli in vista del match trae Napoli Massimo, Prefetto di Udine, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli. PAROLE - "E' confermato che- Napoli si giocherà alle 20:45, ci è sembrata la valutazione più ...Il Prefetto di Udine , Massimo, al termine del summit con le forze dell'ordine, il Comune e i dirigenti dell', ha parlato del piano di afflusso e deflusso alla Dacia Arena per i tifosi ospiti. Il numero di ...... Massimo: "Come già annunciato, l'orario della gara trae Napoli, in programma giovedì 4 maggio, resta immutato rispetto a quanto stabilito dalla Lega Calcio, alle 20.45", ha ...

Il prefetto di Udine aspetta Udinese-Napoli per coronare il sogno ... Fanpage.it

Si è concluso in prefettura a Napoli un incontro per considerare l'ordine pubblico in città nei prossimi giorni in vista dello scudetto. Al tavolo c'erano il prefetto Claudio Palomba, il questore Ales ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...