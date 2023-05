Marche | ecco i centri di revisione auto attivi

Poi cambia tutto Allerta meteo arancione e gialla il 2 maggio per maltempo,le regioni a ... allerta gialla sui restanti settori dell'Emilia - Romagna, sulle, Abruzzo, Molise, Campania e ...le previsioni meteo per domani 3 maggio: Al Nord: Al mattino residui fenomeni sulla Romagna, ... Al pomeriggio ancora piogge trae Abruzzo, locali acquazzoni o temporali anche sul Lazio. In ...le fasi della 2edizione di Pizza Bit Competition : - Gare regionali - dal 31 gennaio al 15 ... Calabria Corigliano Calabro (CS) presso Frigo Arreda 15 marzo:- Macerata presso Tombesi 21 ...

Primo maggio, non solo concertone: ecco cosa fare nelle Marche. A ... Centropagina

L'allerta meteo continua: l'avviso di criticità è stato infatti esteso dalla giornata di oggi a quella di domani, 3 maggio, fino alle 14, sempre per rischio idrogeologico ...Proposte gastronomiche di qualità a prezzi promozionali imposti dalla Organizzazione che in compenso garantiva all’evento una grande attività promozionale. Ma il secondo obiettivo, divenuto fondamenta ...