Mapello | ritrovata morta dopo un mese | carabinieri a casa di Stefania Rota

(Di martedì 2 maggio 2023). Nuova perquisizione deinelladi, la 62enneoltre unsenza vita nella sua abitazione al civico 28 di via XI Febbraio. Nel pomeriggio di martedì (2 maggio) i militari del nucleo scientifico sono entrati nell’appartamento, sotto sequestro da quando una decina di giorni fa è stato scoperto il cadavere, per cercare elementi che possano chiarire come e quando la donna è deceduta. Il sostituto procuratore Letizia Ruggeri, chel’autopsia ha disposto ulteriori accertamenti sulla salma, non intende tralasciare nessun particolare per fare luce sulla vicenda. Al momento non si esclude nessuna pista, compresa quella del malore. Ma ci sono alcuni punti che devono essere approfonditi. ...

Mapello, trovata morta in casa: nuovi accertamenti L'Eco di Bergamo

Il mistero si infittisce a Mapello, per un'auto e una borsa che non si trovano. Stefania Rota, 62enne che per vivere assisteva anziani e malati a domicilio, è stata ritrovata morta nella sua abitazion ...