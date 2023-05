Manfredi | “Da bambino tifavo Juve | ma questo amore del Napoli…”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 2 maggio 2023) Il sindaco Gaetanoparla dello scudetto del Napoli, con la festa in città che è pronta ad esplodere con tutti i tifosi. Il primo cittadino di Napoli è stato rapito dall’dei tifosi per la squadra partenopea. A dirlo è proprio Gaetanoche a Sportitalia dice: “Daero tifoso dellantus. Mache si sta vivendo è incomparabili. Sono il sindaco dei napoletani e mai come inmomento sostengo i tifosi azzurri e per me è un piacere ed un dovere”. Poi il sindaco ha aggiunto: “Vanno fatti i complimenti ad Aurelio De Laurentiis che sta facendo grandi cose. Non sempre abbiamo le stesse idee, oltre ad avere modi diversi di comunicare ma va riconosciuto che sta facendo grandi cose. Il suo metodo è come il mio, ...