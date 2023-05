Manchester United | ecco il duo che Ten Hag vuole subito vendere

Il club francese ha il riscatto obbligatorio nel caso il 29enne raggiungesse un certo numero di presenze, ma Tudor, l'allenatore, ha dichiarato che lascerà l'exin panchina per far si che non ...Ile il Newcastle hanno messo gli occhi sul giocatore, ma non sono gli unici. Secondo il Daily Mail , al St. James' Park domenica erano presenti degli osservatori del Tottenham per ...Al momento non sono arrivate offerte ufficiali, ma l'interesse delle big non manca, soprattutto di Chelsea e

Un vero gentiluomo britannico! La stella del Manchester United Marcus Rashford (25) ha mostrato il suo lato dedicato. In un elegante nightclub nella zona ...Il centrocampista giallorosso vuole battere il Bayer Leverkusen e vincere la coppa. Su Smalling: "Non capisco perché non venga convocato dall'Inghilterra. Abraham I gol arriveranno" ...