Manchester City | il PSG su Silva Ecco la cifra!

Il problema di questa operazione è sicuramente il costo altissimo per convincere ila lasciar partire quello che si prospetta essere una delle migliori punte mai viste in un campo di ...Commenta per primo L' Arsenal potrebbe perdere il titolo in Premier League dopo la sconfitta per 4 - 1 contro i diretti rivali del. Comunque vada a finire, la qualificazione in Champions League per la prossima stagione è ormai certa e la rosa ha bisogno di un salto di qualità per essere competitiva anche in Europa.Ad essere gratuitamente dalle 23.30, sarà anche il post partita e gli highlights dell'altra semifinale, quella che vede scendere in campo Real Madrid e, con approfondimenti e ...

Olivera: “Con la rosa che ha, la Juve dovrebbe essere dominante come Napoli, City e Real” Tutto Napoli

Ruben Olivera, ex centrocampista bianconero tra il 2004 e il 2007, ha parlato ai microfoni di TuttoJuve.com. Perché la Juventus di oggi non è intensa, veemente e dominante sul campo "Con la rosa di g ...La rete di Mbappé non è bastata al PSG per fare risultato in casa contro il Lorient: Donnarumma non esente da colpe negli ultimi due gol subiti ...