Manchester City | Gundogan può rinnovare | offerta fuori dalla portata del Barcellona

Da una parte, la formazione di Mikel Arteta che ha ritrovato la via della sconfitta contro il(4 - 1) dopo tre pareggi di fila. Dall'altro lato invece, gli uomini di Frank Lampard che ...In Premier League la capolistase la vedrà con il West Ham. In Liga l'Atletico Madrid affronterà il Cadice mentre il Getafe riceverà il Celta Vigo. Calcio in tv oggi 3 maggio 2023: ...Per i padroni di casa, ovviamente, si tratta della classica occasione da non fallire, per provare a rispondere colpo su colpo ai segnali lanciati dal. Per il Chelsea, invece, si ...

Man City, non solo il PSG su Bernardo Silva: un altro club insiste Calciomercato.com

Ci si attendeva una reazione da parte dell’Arsenal e reazione è stata. I Gunners sono avanti 3-0 sul Chelsea all’intervallo. Reduce da quattro partite in fila senza vittoria e dalla pesante sconfitta ...Gundogan Juve: si va verso questo scenario per il futuro del centrocampista tedesco, in forza al Manchester City Secondo quanto riferito da Sport, nei giorni scorsi Ilkay Gundogan ha spalancato le por ...