Man City | non solo il PSG su Bernardo Silva | un altro club insiste

...00 Inter - Juventus 1 - 0 CALCIO - PREMIER LEAGUE 20:30 Nott'm Forest - Brighton 3 - 1 20:45 West Ham - Liverpool 1 - 2 20:45 Chelsea - Brentford 0 - 2 21:00- Arsenal 4 - 1 CALCIO - LA

Mentre a Milano si perde tempo, il Man City allarga il suo stadio La Verità

Le migliori quote della partita fra Manchester City e West Ham, in programma alle ore 21.00 di mercoledì 3 maggio 2023 ...I (ANSA) - ROMA, 30 APR - C'è una nuova capolista in Premier League. Vincendo per 2-1 sul campo del Fulham il Manchester City ha superato l'Arsenal e conquistato la vetta della classifica, con 76 pun ...