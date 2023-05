Mamma uccide il figlio di 5 anni | poi la scoperta choc sul corpo | cosa gli ha fatto

Leggi su tvzap

(Di martedì 2 maggio 2023) Social. . La storia che stiamo per raccontarvi arriva dall’Egitto e vi lascerà completamente senza parole. I fatti sono avvenuti precisamente nel villaggio di Abu Shalabi. La colpevole è una donna di 29, la quale con una brutalità innata ha ucciso il suo bambino per poi occulatare ilin un modo decisamente assurdo. Cerchiamo di ricostruire i fatti in base alle dichiarazione della Polizia locale. (Continia a leggere dopo la foto) Leggi anche: Tragedia in Italia, neonato trovato morto in culla: ladella madre Leggi anche: Bimbo di 4ingoia una moneta, poi loal pronto soccorso:hala madre Leggi anche: Padre porta ildi 11morto in ospedale: poi la ...