Mamma squalo agonizzante dà alla luce 20 piccoli | succede in Sardegna

(Di martedì 2 maggio 2023) AGI - Sebbene, una femmina diblu, meglio noto come verdesca, ha partorito 20sulla spiaggia delle Saline, a Calasetta (Sud). L'esemplare, lungo circa due metri e con evidenti lesioni agli organi interni, ha fatto in tempo ieri mattina a daregli squaletti, tutti vivi, con l'intervento delle pattuglie del Corpo forestale dell'ispettorato di Iglesias, arrivate dbase navale e dstazione forestale di Sant'Antioco, dopo la segnalazione del grosso pesce spiaggiato. I Forestali hanno assistito al parto dopo aver ricevuto indicazioni dai veterinari del Centro recupero cetacei e tartarughe di Nora (Cagliari). I venti squaletti sono stati subito liberati in mare, ma i Forestali sono dovuti restare a ...

AGI - Sebbene agonizzante, una femmina diblu, meglio noto come verdesca , ha partorito 20 piccoli sulla spiaggia delle Saline, a Calasetta (Sud Sardegna). L'esemplare, lungo circa due metri e con evidenti lesioni agli organi interni, ...La presenza della sfortunatadinel nostro mare non rappresenta un pericolo per l'uomo perché raramente si avvicinano alle nostre coste se non per il tempo strettamente necessario a ...Grazie al coraggio di alcuni passantiè stata salvata da morte certa. È successo ieri mattina sulla spiaggia di Lido di Classe, più o meno all'altezza del bagno 2000. Una verdesca, nota anche comeazzurro, di circa 4 ...

Mamma-squalo si spiaggia e partorisce rischiando di morire: salvata dai bagnanti coraggiosi RavennaToday

Sulla spiaggia delle Saline, a Calasetta, l'esemplare lungo circa due metri ha fatto in tempo a dare alla luce gli squaletti. Con l'intervento del Corpo forestale dell'ispettorato di Iglesias, i 'picc ...Commovente momento sulla spiaggia, davanti a cittadini e uomini della Forestale, che hanno aiutato gli squaletti a prendere la via del mare ...