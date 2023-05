Mamma squalo agonizzante dà alla luce 20 piccoli | succede in Sardegna

Leggi su agi

(Di martedì 2 maggio 2023) AGI - Sebbene, una femmina diblu, meglio noto come verdesca, ha partorito 20sulla spiaggia delle Saline, a Calasetta (Sud). L'esemplare, lungo circa due metri e con evidenti lesioni agli organi interni, ha fatto in tempo ieri mattina a daregli squaletti, tutti vivi, con l'intervento delle pattuglie del Corpo forestale dell'ispettorato di Iglesias, arrivate dbase navale e dstazione forestale di Sant'Antioco, dopo la segnalazione del grosso pesce spiaggiato. I Forestali hanno assistito al parto dopo aver ricevuto indicazioni dai veterinari del Centro recupero cetacei e tartarughe di Nora (Cagliari). I venti squaletti sono stati subito liberati in mare, ma i Forestali sono dovuti restare a ...