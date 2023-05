Mamma Kate l' ha portata a teatro assieme ale amiche di scuola

Leggi su iodonna

(Di martedì 2 maggio 2023) I festeggiamenti sono iniziati in anticipo per la principessa Charlotte Elizabeth Diana di Galles, che oggi compie 8 anni. In una settimana ricca di impegni anche per lei, a pochi giorni da dall’Incoronazione di nonno re Carlo, ci è scappata anche una visita aMiddleton l’ha accompagnata in gran segreto,alle sue compagne di, alla Royal Opera House di Londra, per una performance stellare di Cenerentola.Middleton porta la figlia e lee la figlia Charlotte sono state subito riconosciute dal pubblico del prestigiosolondinese e, finito lo spettacolo, sono state invitate a salire sul palcoscenico per salutare il cast di ballerini del Royal ...