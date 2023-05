Mamma di un ex Vippone verso il GF Vip 8? Telefonata sospetta | tutte le ipotesi – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 2 maggio 2023) La famiglia Tavassi come i Rodriguez? Dopo la partecipazione di Guendalina al Grande Fratello e successivamente all’Isola dei Famosi in compagnia del fratello Edoardo (poi diventatonell’ultima edizione), adesso anche la madre potrebbe approdare in un reality?di un exil GF Vip 8? L’aneddoto Si accendono i riflettori su Emanuela... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.