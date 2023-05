Maltempo | piogge e temporali fino a metà settimana su Calabria e Sicilia

8.36, allerta in dieci regioni La perturbazione che ha portatodiffuse da Nord a Sud nella Festa del Lavoro insiste ancora sulla penisola: per oggi la Protezione civile ha diramato l'...Ilinsisterà sull'Italia almeno fino a mercoledì 3 maggio , colpendo in particolare il ... quando potranno verificarsi ancora dellesulla Calabria e sulla Sicilia ; al suo posto ...La primavera dunque mostrerà ancora il suo lato più eclettico, con nuove occasioni per, ... Ilinsisterà sull'Italia almeno fino a mercoledì 3 maggio, colpendo in particolare il Nordest ...

Maltempo: piogge e temporali fino a metà settimana Agenzia ANSA

Il mese di maggio comincia all'insegna del maltempo con l'Italia, costretta a fare i conti con la pioggia diffusa, temporali e nubifragi. Secondo le previsioni, un insidioso ciclone sta… Leggi ...Un vortice ciclonico sta tenendo sotto scacco molte regioni italiane, il suo movimento da nord verso sud farà sì che nei prossimi giorni il maltempo si sposterà sempre più verso le regioni meridionali ...