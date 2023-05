Maltempo | piogge e temporali fino a metà settimana su Calabria e Sicilia

8.36, allerta in dieci regioni La perturbazione che ha portatodiffuse da Nord a Sud nella Festa del Lavoro insiste ancora sulla penisola: per oggi la Protezione civile ha diramato l'...La primavera dunque mostrerà ancora il suo lato più eclettico, con nuove occasioni per, ... Ilinsisterà sull'Italia almeno fino a mercoledì 3 maggio, colpendo in particolare il Nordest ...BOLOGNA La perturbazione che ha portatodiffuse da Nord a Sud nella Festa del Lavoro insiste ancora sulla penisola: per oggi la Protezione civile ha diramato l'allerta arancione sull'Emilia - Romagna e gialla su altre 9 regioni, ...

Maltempo: piogge e temporali fino a metà settimana Agenzia ANSA

Il maltempo continua a colpire molte regioni italiane, compresa la Sicilia. La perturbazione in atto sta portando in queste ore precipitazioni intense e ...Quali sono le conseguenze del maltempo in Piemonte In Regione dopo la siccità arrivano le piogge torrenziali che spengono, per ora, ogni allarme. I dati ...