Maltempo in Emilia-Romagna | frane e strade allagate nel Bolognese | allerta rossa sui fiumi – Il video

L'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale dell'- Romagna e la Protezione civile stanno intervenendo con i propri mezzi e con una ditta specializzata nella zona dove è esondato il fiume Sillaro, tra Bolognese e Ravennate. Gli uomini sul ...A Ozzano dell'è uscito il torrente Quaderna e a Bologna è esondato il Ravone in via del Chiu e via Saffi. Da Borgo Tossignano è arrivata la segnalazione di una franai: sfollata una famiglia ...Cresce l'allarmein- Romagna, in particolare nel Bolognese dove hanno ceduto gli argini del ottenne Sillaro, con allagamenti anche dell'Indice e altri fiumi affluenti del Reno. "Quello che si sta ...

Emilia-Romagna, emergenza maltempo: allerta rossa per fiumi e torrenti, esondato il Sillaro e famiglie evacuate Corriere

Argini dei fiumi rotti e inondazioni in corso: il maltempo che ha travolto l'Emilia-Romagna sta degenerando in una terribile alluvione.