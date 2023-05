Maltempo in Emilia Romagna | allagamenti nel Ravennate e nel Bolognese

A Ozzano dell'è uscito il torrente Quaderna e a Bologna è esondato il Ravone in via del Chiu e via Saffi. Da Borgo Tossignano è arrivata la segnalazione di una franai: sfollata una famiglia ...Cresce l'allarmein- Romagna, in particolare nel Bolognese dove hanno ceduto gli argini del ottenne Sillaro, con allagamenti anche dell'Indice e altri fiumi affluenti del Reno. "Quello che si sta ...Ilche da ieri sta colpendo il Bolognese e parte dell'- Romagna, diventa anche terreno di scontro politico, con Fratelli d'Italia che va in pressing su Regione e Città metropolitana, ...

Cronaca meteo maltempo e alluvione in Emilia Romagna: esondano i fiumi, case sott'acqua in provincia di Bologna e ... 3bmeteo

Argini dei fiumi rotti e inondazioni in corso: il maltempo che ha travolto l'Emilia-Romagna sta degenerando in una terribile alluvione.