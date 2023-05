Maltempo a Bologna | dichiarazione del sindaco Matteo Lepore

(Di martedì 2 maggio 2023) Ecco ladelin relazione al. “Siamo in collegamento con la Centrale Operativa insieme ai Sindaci dei Comuni dell’area metropolitana, la Prefettura, la Regione e la Protezione civile. La situazione è al momento sotto controllo, seppur in evoluzione. Sarà necessario nelle prossime ore vigilare con grande attenzione soprattutto lo stato dei fiumi e le condizioni meteo. Vari sono stati gli interventi negli altri comuni del bolognese per mettere in sicurezza le abitazioni e le persone”. “Per quanto riguarda il Comune di, da subito abbiamo attivato il Centro operativo comunale, per monitorare gli sviluppi dell’emergenza sul territorio. Il livello dei fiumi Savena e Reno non destano al momento preoccupazioni e ...

Alcuni disagi dovuti alsono in corso nel Comune di Casalfiumanese, sempre in provincia di. Le vie Croara e Maddalena sono state chiuse a causa di una frana e le persone non riescono ...Frane e allagamenti ae Modena Il, con frane e allagamenti, sta creando problemi e disagi al traffico, soprattutto nel Bolognese e nel Modenese. Come riporta il Resto del Carlino , a ...A causa della piena del fiume Panaro è stato chiuso al transito, a scopo precauzionale, il ponte di Navicello vecchio a Modena lungo la diramazione della strada provinciale 255. Prosegue il ...

Maltempo a Bologna: frane, allagamenti e residenti evacuati. Allerta meteo rossa il Resto del Carlino

INTENSO MALTEMPO IN EMILIA ROMAGNA, ESONDAZIONI ED EVACAUZIONI - Come nelle attese una intensa perturbazione ha interessato l'Emilia Romagna dove si sono registrate precipitazioni particolarmente abbo ...A causa del maltempo in Emilia-Romagna diversi torrenti hanno rotto gli argini. Nella zona del Sillaro, al confine tra Imola (Bologna) e Massa Lombarda (Ravenna), verranno evacuate le famiglie che abi ...