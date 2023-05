Malore dopo la proposta di nozze | Silvio muore a 35 anni sulla nave da crociera La famiglia | ' Ritardo nei soccorsi'

... ha accusato unmentre si trovava in crociera con la sua Valentina, alla quale aveva appena chiesto di sposarlo, ed è morto poche ore. Sposa morta il giorno del matrimonio, Samantha ......- Invia Messenger Radio Sound - Piacenza24 Le più chiacchierate a Piacenza Muore nell'auto in fiammel'uscita di strada, tragico incidente alle porte di Rottofreno Neonata colta da......- Invia Messenger Radio Sound - Piacenza24 Le più chiacchierate a Piacenza Muore nell'auto in fiammel'uscita di strada, tragico incidente alle porte di Rottofreno Neonata colta da...

Tragedia in crociera: 35enne accusa malore e muore dopo aver fatto proposta di matrimonio RomaToday

(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2023 Il Presidente della Camera Fontana sospende la seduta alla Camera dopo il malore di Angelo Bonelli dei ...Aveva organizzato la promessa di matrimonio per la sua compagna, ma ha accusato un malore ed è morto durante una crociera ...