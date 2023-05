Maggio | i film al cinema | dall’opera prima di Bong Joon-ho alla madre irlandese di Emily Watson

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 maggio 2023) A volte capita che un’operaemerga dall’oblio dopo che il suo autore, in maturità, vinca Oscar e Croisette varie. Così Can che abbaia non morde, di-ho, regista reso celebre dal suo Parasite, è approdato alle sale italiane solo adesso, pur essendo datato 2000. La profonda disparità di due classi sociali dove i vinti lottano per l’emersione sembra anche qui il fil rouge che collegherà tutte le opere del cineasta asiatico. Con questa black comedy che metterà qualche brivido agli animalisti s’incrociano i destini di un frustrato assistente universitario trasformatosi in serial killer dei cani vicini di casa e della brillante amministratrice di condominio che si mette sulle sue tracce. La primissima scacchiera di personaggi metropolitani diritrae uno spaccato di vita coreana reso in maniera tutt’altro ...