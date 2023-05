Madrid | quarti | il ruggito di Sabalenka | battuta Sherif

(Di martedì 2 maggio 2023) Getting it done ?? 2021champ @A comes from a set down to defeatand move into the final four!#MMOPEN pic.twitter.com/qEeyAdziMW — wta (@WTA) May 2, 2023 Giovedì in semifinale ...

...della Caja Magica di, in Spagna (combined con un Masters 1000 Atp). La 24enne di Minsk, n.2 del ranking e seconda favorita del seeding, campionessa nell'edizione 2021 del torneo, nei...Questa volta però il palcoscenico non è l'Australian Open, bensì il MutuaOpen , dove il russo raggiunge per la prima volta in carriera idi finale in un Masters1000 . Ci riesce ...Sono state 40 le squadre al via, qualificazioni e poidi finale e semifinali avvenuti tutti ... Si tratta dei Blancos del Real, una formazione che ha incantato per la facilità con cui ha ...

Tennis: Medvedev eliminato, Karatsev ai quarti a Madrid Agenzia ANSA

Se l’è vista brutta e ha tremato. Con quel servizio dirompente che per un set e mezzo abbondante proprio non ne ha voluto sapere di fare il ...La numero 2 del mondo Aryna Sabalenka è la prima qualificata per le semifinali del torneo WTA 1000 di Madrid, grazie al successo sull'egiziana Mayar Sherif (n. 59) 2-6, 6-2, 6-1. (ANSA) ...