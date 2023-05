Madre Speranza | il miracolo si materializza davanti agli occhi di tutti

(Di martedì 2 maggio 2023) L’incredibileavvenuto a favore della Beatadi Gesù che lasciòsconvolti, dato che corrispondeva esattamente a quanto molti stavano aspettando da giorni. La suora aveva infatti compiuto tutto ciò che Gesù le aveva chiesto, ma non aveva modo di compiere le sue richieste fino in fondo, così si appellò a Lui L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... dove stare con Maria, ladi Gesù. La sua maternità è garanzia di protezione, di consolazione e di sicura. Ciò è possibile perché continua a donarci, a generare, il figlio Gesù ...... di dare alle giovani generazioni un futuro di, non di guerra; un avvenire pieno di culle, non di tombe; un mondo di fratelli, non di muri. Noi guardiamo a te, Santadi Dio: dopo la ...La fede è uscire fuori dai recinti, in strada, per andare incontro alla. Una Chiesa che ... Gli esami al carbonio 14 potrebbero conferire il titolo di basilica alla chiesaatripaldese, ...

Suor Bernarda Heimgartner, grande portatrice di speranza ... Vatican News

Un barlume di speranza dopo l’ennesima tragedia in mare, con il piccolo Ismaele che perde la madre in un naufragio ma lo curano i poliziotti. I media riportano la toccante storia del neonato accudito ...