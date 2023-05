Madre di tre figli uccisa dalla malattia a 37 anni Il commovente post del marito | “Finalmente hai trovato pace”

Leggi su tpi

(Di martedì 2 maggio 2023) “Amore mio, dolce tesoro,haila”. Infermiera edi tre bambini, la 37enne Ilenia Odoardi è statada una grave. A dare la notizia è stato ilMassimo D’Alesio, in unsu Facebook. “Manchi come l’aria. Ho un dolore nel cuore che mai potrà guarire. Ringrazio Dio di avermi fatto incontrare te lungo il mio cammino di vita. Sei stata una compagna, una mamma e una moglie che nessuno mai potrà sostituire. Ci mancherai amore”, ha scritto Massimo, che aveva conosciuto la moglie all’ospedale di San Benedetto, dove entrambi erano infermieri. Secondo quanto riporta Il Messaggero, erano andati a vivere insieme a Corropoli, in provincia di Teramo e hanno avuto tre ...