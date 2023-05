Madonna di Trevignano | Gisella Cardia indagata 168 mila euro di ritenute d’acconto mai versate | “Il reato è prescritto”

(Di martedì 2 maggio 2023) Nonostante manchino poco meno di ventiquattro ore al 3 maggio, giorno in cui è prevista una nuova presunta apparizione dellaRomano, che vengono fuori nuovi particolari sulla figura della sedicente veggente. Il tre di ogni mese, infatti, stando a quanto racconta la donna di origine siciliana, la Vergine Maria si rivelerebbe sul luogo della apparizioni, nel piccolo comune vicino al Lago di Bracciano. La, rappresentata iconograficamente in una piccola statua proveniente da Medjugorje, in passato avrebbe anche pianto acqua e sangue. Ora è l’inviato di Mattino Cinque News a far emergere una nuova notizia sulla donna: nel 2017si è trovata al centro di un altro procedimento penale. A quanto pare, la donna, in quella ...

"Siate nel mondo ma non del mondo" – recita uno dei passi più importanti dei Vangeli che riportano le parole e parabole di Gesù. Ma Gisella Cardia, a quanto pare, è fin troppo intrisa di dinamiche che ...