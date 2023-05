Madonna di Trevignano | domani il ritorno della veggente per il raduno dei fedeli

(Di martedì 2 maggio 2023) ”Siate nel mondo ma non del mondo” – recita uno dei passi più importanti dei Vangeli che riportano le parole e parabole di Gesù. Ma Gisella Cardia, a quanto pare, è fin troppo intrisa di dinamiche che sembrano appartenere proprio a questo mondo, e non di certo al Regno dei Cieli.di, l’ex fedele: ”30.000 euro a Gisella, ma lei si è rifatta il bagno di casa”di, attesa per ildiè il 3 del mese, in particolare di questo maggio 2023. E questo vuol dire soltanto una cosa: che c’è grande attesa nel Comune diRomano. Sì, perché il 3 di ogni mese ci sarà il miracolorivelazioneche, come rivelato dalle recenti ...

commenta In attesa del prossimo tre maggio , giorno in cui è prevista l' apparizione delladiRomano, emergono nuovi particolari attorno alla veggente Gisella Cardia , diventata un punto di riferimento per pellegrini e fedeli. Leggi Anchedi, spunta una ...... come ogni tre del mese, è per domani alla collina di via campo delle rose, il luogo delle presunte apparizioni della veggente che attraverso la sua associazione "Ladi" ha già ...Per questa sera c'è grande attesa attorno alla lunga intervista a Gisella Cardia , la (presunta) veggente delladidi cui si è parlato molto nell'ultimo periodo. Scopriamo tutte le ...

Madonna di Trevignano, il ritorno di Gisella: il Comune blinda l'area del raduno e invia agenti in borghese Repubblica Roma

Visioni, messaggi, guarigioni miracolose e lacrime di sangue. La storia dei veggenti nella regione Lazio è piena di fenomeni paranormali ...La rivelazione a "Mattino Cinque News": il reato è ormai caduto in prescrizione In attesa del prossimo tre maggio, giorno in cui è prevista l' apparizione della Madonna di Trevignano Romano, emergono ...