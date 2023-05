“Ma io ti amo” Amici 22 | le lacrime del pubblico sono immediate | “Non doveva andare così”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 2 maggio 2023) Torniamo a parlare dell’eliminazione di Cricca da22. Come sapete il giovane è stato eliminato durante l’ultima puntata del serale e poco dopo l’annuncio di Maria De Filippi, il ragazzo ha dovuto salutare una volta per tutte i suoi compagni d’avventura. Il tutto però è stato mandato in onda soltanto qualche giorno dopo, ovvero nel daytime di lunedì 1 maggio 2023. Qui Cricca, ine visibilmente provato, ha salutati gli “” e ha dovuto abbandonare la scuola. Non prima di compiere un gesto che ha fatto sognare centinaia di utenti sui social. Il giovane è crollato sopratutto dopo poco aver incontrato Isobel Kinnear, con la quale Cricca aveva instaurato un rapporto molto intenso e privato. Come qualcuno sa infatti, tra Cricca e Isobel era scattato qualcosa qualche tempo fa. Ma le cose non sarebbero andate poi bene e i ...