Lutto a Mediaset | addio allo storico volto

Leggi su tvzap

(Di martedì 2 maggio 2023) La rete del Biscione colpita da un grave. Nelle ultime ore si è spento unlegato all’azienda fondata da Berlusconi. La scomparsa ha generato profonda tristezza. Nessuno se lo sarebbe aspettato, la notizia è arrivata all’improvviso. Molti erano legati alla persona scomparsa e il suo ricordo resterà per sempre impresso nella menti di quanto lo stimavano come uomo e professionista. (Continua…) Leggi anche: Italia in: è morto il senatore di Fratelli d’Italia Leggi anche: Calcio in, è stato trovato morto nello spogliatoi Gravecolpita da un gravenelle ultime ore. È scomparso un professionista che per anni è stato legato all’azienda fondata da Berlusconi. La sua ...