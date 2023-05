L' ultimo saluto al senatore Augello | Meloni si commuove

Leggi su iltempo

(Di martedì 2 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “E' difficile parlare al funerale di una persona che viveva come una responsabilità il suo essere al mondo. Credo che questa sia la cosa che più ha sofferto. Non il dolore, non la malattia ma il senso di responsabilità verso le persone che amava e per le quali era un punto di riferimento. Diceva che la malattia era un tradimento verso le sue figlie. Ma chi sapeva che tipo di padre era non lo può considerare un traditore”. Questo il ricordo del presidente del Consiglio, Giorgia, al funerale deldi Fratelli d'Italia Andreanella basilica Santa Maria in Ara Coeli, a Roma. Un discorso commosso, quello della premier, interrotto più volte dalle lacrime. “Era un uomo coraggioso, spavaldo, di quella spavalderia guascona che riesce a strapparti un sorriso anche da avversario. Sapeva ridere e far ridere ...