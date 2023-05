L' ultimo saluto al senatore Andrea Augello Anche Meloni al funerale

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 2 maggio 2023) "Da quanti anni combattiamo insieme, ma sono i nostri anni, quelli della nostra vittoria e del nostro riscatto. Ma non dimenticatevi mai che le cose cambiano, arriveranno giorni amari e allora ricordatevi che abbiamo fatto la storia con S maiuscola. Siamo debitori a noi stessi, alla nostra storia e alla nostra schiena dritta. Era un testamento e lui lo sapeva". Così la premier Giorgia, commossa, ha ricordato ildi Fratelli d'Italia, scomparso venerdì scorso a 62 anni. I funerali si sono tenuti questa mattina nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli. "Saremo degni dei sacrifici che quella generazione ha fatto per consentirci di vivere questo tempo, delle aspettative che aveva e dei progetti che non ha potuto realizzare e che ora forse sono alla nostra portata. Ci saremo come ci sei stato ...