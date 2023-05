L’ultima di Don Biancalani | ora vuole una moschea per i “suoi” migranti I cittadini non ne possono più

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 2 maggio 2023) Non bastavano gli eccessi. Il degrado. E l’allarme sicurezza, a minare il terreno di Vicofaro, la frazione del Comune di Pistoia dove Don, parroco pro-, ha trasformato la parrocchia in un centro d’accoglienza che da anni fa rumore e crea scompiglio nella piccola comunità di fedeli e non. Ora alle criticità incistate da tempo e alle lamentele dei malcapitati residenti, si aggiungono anche le proteste di una cittadinanza in fermento perrichiesta del religioso che, a fronte delle polemiche in corso, ha rilanciato sollecitando via Facebook la realizzazione di unasostenendo: «Serve un luogo di culto per la comunità musulmana». Un appello a cui la popolazione di Vicofaro ha risposto con una petizione per chiedere alle istituzioni di risolvere il problema una volta per ...