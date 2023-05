L’Ucraina frena sul piano di pace di Papa Francesco | «Non ne sappiamo nulla I colloqui? A nostra insaputa»

Leggi su open.online

(Di martedì 2 maggio 2023)«non è a conoscenza» di una missione didel Vaticano per risolvere la guerra. Lo ha affermato alla Cnn un esponente ucraino vicino all’ufficio presidenziale di Kiev. «Il presidente Zelensky non ha acconsentito a tali discussioni per conto del. Se ci sono, stanno avvenendo ao senza labenedizione», ha sottolineato. Le dichiarazioni del governo di Kiev arrivano a pochi giorni di distanza dalle parole di, che di ritorno da Budapest aveva fatto riferimento a una missione della Santa Sede per porre fine alla guerra in Ucraina. «Adesso è in corso una missione: per ora non è pubblica, ne parlerò quando sarà pubblica», ha detto il pontefice senza dare ulteriori ...