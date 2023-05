Come sta il rapper Line Up Martedì 27 giugno torna su1 andrà in onda il Concertone di Fedez , Gabriele Vagnato sarà l'inviato speciale dietro le quinte e tra il pubblico, e dalle ore 18 ...', trasmesso anche in tv in diretta su1, è stato un grande successo . 20mila persone, soprattutto giovanissimi, hanno assistito dalla piazza milanese all'evento musicale che ha visto ...Come sta il rapper Line Up Martedì 27 giugno torna su1 andrà in onda il Concertone di Fedez , Gabriele Vagnato sarà l'inviato speciale dietro le quinte e tra il pubblico, e dalle ore 18 ...

LoveMi, su Italia 1 torna la seconda edizione del concertone di Fedez. Ecco chi salirà sul palco leggo.it

Dopo il successo dello scorso anno, martedì 27 giugno torna su Italia 1 "LOVE MI", il grande concerto a scopo benefico di Fedez, in diretta da Piazza Duomo a Milano, organizzato ...Anticipazioni, cast, conduttori, inviati, scaletta, quando va in onda, chi conduce LoveMI 2023 in onda il 27 giugno su Italia 1 e Radio 105 ...