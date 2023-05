LoveMi | dove e quando seguire il concerto benefico organizzato da Fedez

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 2 maggio 2023) Martedì 27 giugno 2023, sarà possibile assistere in diretta televisiva a. Si tratta della seconda edizione dela scopi beneficidache si terrà, come di consueto a Milano, in Piazza del Duomo ad esser più precisi. Oltre a, sul palco saliranno moltissimi ospiti e artisti amatissimi. Al momento non è stato ancora annunciato il cast completo che però dovrebbe essere rivelato a breve, probabilmente proprio dall’re. Fatto sta che chi non potrà essere a Milano, potràdirettamente sul proprio piccolo schermo. A partire dalle ore 18, si potrà guardare ilsu Mediaset Infinity, poi dalle 19 su Italia 1. La regia sarà di Roberto Cenci. La conduzione sarà affidata a Maria ...