LOVE MI | SU ITALIA 1 IL GRANDE CONCERTO IDEATO DA FEDEZ TRA MUSICA E BENEFICENZA

(Di martedì 2 maggio 2023) Dopo il successo dello scorso anno, martedì 27 giugno torna suMI, ila scopo benefico di, in diretta da Piazza Duomo a Milano. La serata evento sarà condotta da Mariasole Pollio e Max Angioni. Gabriele Vagnato sarà l’inviato speciale dietro le quinte e tra il pubblico, e dalle ore 18 seguirà la prima parte delin onda in esclusiva solo su Mediaset Infinity. Il live sarà, inoltre, trasmesso in simulcast su Radio 105 con la conduzione di Annie Mazzola e Alessandro Sansone. Insieme a, sul palco di Piazza Duomo, ci saranno alcuni tra i più importanti nomi della scenalena per regalare al pubblico presente e ai telespettatori unagiornata di ...

Torna Love Mi 2023 seconda edizione del concerto benefico di Fedez in piazza a Milano e in tv su Italia 1: ecco chi sono i presentatori e quando si svolge.Insieme a Fedez sul palco ci saranno tantissimi artisti e protagonisti della musica italiana, pronti a far scatenare e ballare il pubblico.