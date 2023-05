Loulou Bag di Yves Saint Laurent | la storia di un’icona

(Di martedì 2 maggio 2023) Molto più di una borsa, ma un vero e proprio oggetto del desidero agognato da molte donne del mondo. LaBag diè una borsa iconica che completa l’outfit di diverse celebrities, ma non solo. Versatile, comoda, pratica, adatta a qualsiasi look: dal più elegante a quello più sportivo, si può abbinare perfettamente ad un jeans, un abito da cocktail o un tailleur. Ne esistono di vari modelli e colori per accontentare i gusti più esigenti.Bag, ladi una borsa iconicaBag: la borsa celebra la musa del designer Ma perché laBag di...

5 modi per abbinare il verde bottiglia La green(scura) di Saint Laurent Per Saint Laurent il ... Come il modelloin suede military green scurissimo trapuntato, reso ancora più impeccabile e ...5 modi per abbinare il verde bottiglia La green(scura) di Saint Laurent Per Saint Laurent il ... Come il modelloin suede military green scurissimo trapuntato, reso ancora più impeccabile e ...