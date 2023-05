Lotta Champions League | quanti punti servono per entrare tra le prime quattro?

(Di martedì 2 maggio 2023) Massimiliano Allegri qualche giorno fa ha fissato la quotaa 73, ma in realtà potrebbero bastarne meno per cl’obiettivo della qualificazione alla coppa più prestigiosa. La quota per il quarto posto in questa stagione potrebbe infatti attestarsi tra i 68 e i 70. Ci sono 18a disposizione e al momento ci sono tre squadre al quarto posto che ne hanno 57: Inter, Milan e Roma. Le milanesi devono affrontare rispettivamente Roma e Napoli e Lazio e Juventus. La Roma dovrà anche andare a Firenze. C’è modo insomma per riscrivere una classifica ancora tutta da decifrare. Se lo Scudetto è già de facto assegnato e lasalvezza è relegata ad un testa a testa Verona-Spezia, la corsa europea è quella più affascinante di questa stagione e coinvolge anche ...

Scudetto rinviato di poche ore mentre infiamma lacol classico chapa no che stavolta investe tutte, Lazio, Juve, Milan, Roma, tranne l'Inter e l'Atalanta. Il tutto con i nostri top e ......è in pole position ed è pronto a superare la concorrenzaTesta al campo con l'obiettivo... ma la situazione di classifica delle 'Foxes', invischiati nellaper non retrocedere, ...Un confronto dai risvolti importanti per lasalvezza e per lo sprint. Da due anni, ormai, Orsato è tornato "arruolabile" per l' Inter, da cui era stato ricusato per tre stagioni dopo ...

LIVE MN - Mourinho in conferenza stampa: "La lotta Champions non ci appartiene. Leao Stratosferico" Milan News

"I rinnovi di Rabiot e Di Maria A quello che succedera' nella prossima stagione penseremo a bocce ferme, in questo momento non sappiamo se giochiamo ...Tre fischietti di assoluto livello per le tre gare più delicate della corsa Champions in programma per la 33esima giornata di Serie A. Saranno Pairetto, Chiffi e Orsato a dirigere le sfide che domani ...