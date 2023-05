Loredana ‘La Favolosa’ si candida in politica | i manifesti e gli slogan

Leggi su biccy

(Di martedì 2 maggio 2023) Ricordiamo tutti le sue iconiche sfilate sulle note di Rapide, le litigate a Live Non è la d’Urso e lo scontro con l’ex nuora Nina Moric, ma adessoFiorentino ha voltato pagina. ‘Lasi èta per le amministrative di Torre del Greco con la lista ‘La Svolta’ del consigliere Ciro Piccirillo. Sulla sua pagina Facebookha scritto: “Insieme possiamo dare una vera svolta alla nostra città. Per una città migliore sotto tutti i punti di vista, arte, cultura, spettacolo, turismo e soprattutto senso civico. La nostra città siamo noi, rendiamola all’altezza delle sue potenzialità“. Ogni volta che vedo La Favolosa non riesco a non canticchiare: Dimmi cosa c’è, le vedo scendere, sono rapide chiuse nell’iride. Che scalerò, scalerò, scalerai, scalerò… Chiudere in bellezza con la sfilata della ...