Longhi | «Inter | meglio il Real Madrid nell’eventuale finale! Haaland fa paura»

Leggi su inter-news

(Di martedì 2 maggio 2023) Brunovenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, ha parlato dell’. Il giornalista individua la migliore avversaria per i nerazzurri in un’eventuale finale di Champions League– Queste le parole di Bruno: «Chiper l’finale di Champions League? In questo momento, vuoi per il gioco di Guardiola e per lache trasmette un centravanti come, se l’dovesse andare in finaleaffrontare il. I blancos hanno l’abitudine a vincere le coppe, ma quando vedo il norvegese sembra di vedere un disumano che gioca contro i terrestri, contro gli umani. È spaventoso questo ...