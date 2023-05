Longevità e una nuova idea di Benessere | il Report 2023 Wellness Index

Leggi su iodonna

(Di martedì 2 maggio 2023) Si torna a puntare sulla salute. Quella vera. Non quella della pancia piatta e di un po’ di abbronzatura per far colpo, il desiderio di dimagrimento, ciò che appare davanti ad uno specchio, la mera estetica lasciano spazio ad una più profonda percezione della salute. Non è più la bilancia a considerare il nostro, bensì lo stato sociale, biologico, psicologico, cognitivo ed affettivo. Leggi anche ›. Più del denaro e della fama, sono le relazioni a renderci sani e longevi › Laè donna: i passi avanti della scienza raccontati da due esperti ...