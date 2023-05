(Di martedì 2 maggio 2023) I sindacati hanno trattato con gli Studios e i produttori di streaming per gli adeguamenti salariali e i diritti d’autore richiesti. Ma la trattativa è fallita

Dopo gli avvertimenti delle scorse settimane , loindetto dalla WGA , il sindacato degli sceneggiatori di, è ufficialmente iniziato. L'astensione dal lavoro degli scrittori dello spettacolo è stata votata all'unanimità dal ...Caos a, a rischio decine di produzioni e show per lodi migliaia di sceneggiatori televisivi e cinematografici membri della Writers Guild of America (WGA), pronti a incrociare le braccia. ...Unoche costò agli Studios circa 2 miliardi di dollari. Lo stop potrebbe avere effetti ... Chiudere taccuini e computer degli sceneggiatori significa inceppare tutto il 'sistema' a ...

Lo sciopero di Hollywood: si fermano gli sceneggiatori. Bloccati film e serie-tv Corriere della Sera

Hollywood si blocca per la prima volta in 15 anni. Il sindacato degli sceneggiatori americani ha indetto lo sciopero contro gli studi di produzione e di distribuzione di film, serie e programmi televi ...Sciopero a Hollywood: gli sceneggiatori hanno proclamato lo stato di agitazione. Rischio stop per produzioni televisive e cinematografiche.