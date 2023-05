Lo sc*** del Napoli di Spalletti | prego? Attimi di gelo in diretta tv | strepitosa gaffe | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 maggio 2023) Puntualissimo, come ogni settimana, ecco "Striscia lo Striscione", la rubrica curata da Cristiano Militello per Striscia la Notizia e tutta dedicata a ciò che di divertente ci regala il mondo dello sport in televisione. L'ultima puntata della rubrica è stata trasmessa nell'edizione in onda lunedì 1 maggio su Canale 5. Si parte ovviamente da, dallo scudetto mancato per il pari con la Salernitana. Ed ecco così che il film È stata la mano di Dio diventa È stata la mano di Dia, ossia l'autore del gol del pari della Salernitana, rete che ha rinviato la festa scudetto. Dunque i cartelloni in giro per la città, che era già pronta ad esplodere. Tra questi, uno appeso su un muro all'interno del quale si trova un cimitero: "Scusate per il disturbo". Ma il "disturbo", come detto, è stato rimandato. Poi latelevisiva, divertentissima, in cui è ...