“Lo dico ora che sono uscito” Cricca | silenzio rotto dopo l’eliminazione da Amici

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 2 maggio 2023) Ad “22”è l’ultimo eliminato del serale andato in onda sabato 29 aprile. Il cantante ha dovuto abbandonare la scuola di Maria De Filippiaver perso la sfida con Aaron. A un passo dalla semifinale, il verdetto della settima puntata del serale del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Sul palco come ospiti della serata Enrico Brignano e Emma Marrone che ha presenta, per la prima volta il singolo ‘Mezzo mondo’. “davvero contentissimo, e non smetterò di fare quel che faccio”, ha commentato il cantanteprima di ringraziare tutti. “Grazie a te per aver reso meravigliosa quest’esperienza. Sei stato la colonna della casa”, ha commentato il ballerino Mattia. “La tua conoscenza non mi ha fatto altro che bene”, le parole di Wax. “Mi hai reso realmente una persona ...