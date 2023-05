LIVE – Estrazione Lotto e Superenalotto oggi | martedì 2 maggio 2023 | numeri | vincite e montepremi in DIRETTA

(Di martedì 2 maggio 2023) Ladell’di, per quanto riguarda i due concorsi die Superena. Sportface.it come di consueto vi terrà informati in tempo reale delle due estrazioni di stasera: si parte alle ore 20 col gioco dele numero dopo numero vi aggiorneremo con le undici cinquine vincenti, vale a dire le dieci ruote locali e quella Nazionale, quindi a seguire andremo a conoscere il nuovo sestetto di stasera deivincenti del Superena, compresi numero Jolly e numero Superstar. Infine, ci attendono ledella serata: ilper il “6” è alto e gli scommettitori sperano di essere baciati ...

Anzi: la pioggia è un espediente così vincente che bisognerebbe prendere in considerazione l'ausilio di rain machine dicinematografica, in occasioni future; se non di cannoni sparaneve. ...Sul palco la Stand up Comedian Giada Biaggi ne parlerà dopo una performancecon Riccarda Zezza ... toccante lavoro sull'impatto dell'mineraria in Sud America sulle comunità e sull'......Aggiorna direttadelle ore 13.00 qui Numeri Vincenti MillionDay - - - - - Numeri Vincenti MillionDay - - - - - Vai sul link Aggiorna Direttaper conoscere tutti numeri dell'...

Estrazione Million Day di oggi, 2 maggio 2023: i numeri vincenti di martedì TPI

Nuova doppia chance con la fortuna. Million Day e Million Day Extra, si gioca con la nuova formula - in doppia estrazione quotidiana - per continuare ...Nuova doppia chance con la fortuna. Million Day e Million Day Extra, si gioca con la nuova formula - in doppia estrazione quotidiana - per continuare ...