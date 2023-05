L’Isola dei Famosi | Cristina Scuccia risponde alle domande di Ilary Blasi e Vladimir Luxuria | ecco cosa ha rivelato

Leggi su 361magazine

(Di martedì 2 maggio 2023)deirivela come sta dopo i giorni difficili: la domanda dell’opinionista e della conduttricedeinegli ultimi giorni ha affrontato alcuni momenti di sconforto. In zona Nomination durante la nuova diretta,chiede alla naufragasta accadendo,replica: “Sono molto stanca. Non so se è stanchezza, agitazione, un pò tutto, inizia a farsi sentire l’esperienza”. Leggi anche –>dei, Asia Argento arriva in Honduras: un toccante incontro con Fiore Dopo la clip di Mazzoli e Noise in cui invitano la naufraga a sbilanciarsi di più sull’argomento sentimentale, ...