L' IRCCS San Raffaele e l' Università Telematica San Raffaele portano in scena A I See You | The Power of Robotics and Neurorehabilitation

(Di martedì 2 maggio 2023) L'Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico Sane l'SanRoma saranno tra i protagonisti della 16° edizione del RomeCup 2023 con tre stand dedicati alle nuove frontiere ispirate alla phygital rehabilitation a testimonianza dell'importanza delle sinergie tra sistemi meccatronici, stimoli virtuali e robotica biomedica applicate alla riabilitazione. I visitatori avranno modo di “immergersi” in due veri laboratori di ricerca: “Brain Connectivity” e “Bioingegneria della Riabilitazione” per confrontarsi con i più innovativi robot per la simulazione del cammino, tra questi Atlas, l'esoscheletro ‘overground' indossabile in età pediatrica. Presso gli stand saranno disponibili dei “visori Quest 2” forniti da Meta, la società di Mark Zuckerberg, ...

I visitatori potranno usufruire dei visori Quest 2 forniti da Meta - partner d'eccezione dell'Raffaele per l'iniziativa - così da poter esplorare le opportunità di utilizzo del Metaverso in ...Come racconta il maniera approfondita in questa intervista Giulio Frontino, medico pediatra specializzato in Endocrinologia e Diabetologia presso l'Unità di Pediatria dell'OspedaleRaffaele,...Abbiamo chiesto al dottor Giulio Frontino, medico pediatra specializzato in Endocrinologia e Diabetologia presso l'Unità di Pediatria dell'OspedaleRaffaele, di aiutarci a capire il diabete ...

Teleriabilitazione, a Irccs San Raffaele premio 'Lamberto Piron' Ordine Medici Roma

L'Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico San Raffaele e l'Università telematica San Raffaele Roma protagonisti all'evento capitolino con tre stand dedicati alle nuove frontiere ispirate al ...Dal 4 maggio a Brescia, fino al 25 giugno, per ripercorrere le tappe che hanno portato ai risultati di oggi e per capire come sarà il futuro di questa disciplina ...