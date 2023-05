L' inter affonda la Lazio nel finale

Leggi su iltempo

(Di martedì 2 maggio 2023) Due partite, zero punti e il vantaggio sulla quinta si assottiglia. Lanela San Siro contro un'in crescita dopo aver a lungo assaporato un successo che avrebbe potuto significare la fuga decisiva per un posto in Champions. Invece, la creatura di Sarri va in vantaggio con Anderson, sfiora il raddoppio ma nella ripresa subisce tre reti da Lautaro (doppietta) e Gosens. Finisce 3-1 come all'andata a parti invertite, con la rete incassata nel recupero che toglie anche il vantaggio negli scontri diretti con una rivale che si trova dietro per caso ed è destinata a risalire nelle ultime 6 gare. Certo i cambi di Inzaghi che ha una rosa di un altro livello hanno dato la svolta alla sfida che ha aperto la teorica festa del Napoli, poi rimandata dal gol di Dia, mentre Sarri aveva poco dalla panchina e i ...