L’Intelligenza Artificiale fa paura anche al suo inventore

Leggi su velvetmag

(Di martedì 2 maggio 2023) I programmi informatici di Intelligenza, a cominciare da quelli che consentono di effettuare un dialogo fra esseri umani comuni, come ciascuno di noi, e robot conversazionali stanno diventando un tema critico. Lo dimostrano le dimissioni da Google di Geoffrey Hinton, 75 anni, considerato il “padrino del“. Hinton, scienziato informatico e psicologo cognitivo, ha lasciato il suo ruolo in Google per poter parlare liberamente dei rischi dell’AI (Artificial Intelligence): “sono gravi, per la società e per tutta l’umanità” ha affermato al New York Times. “Me ne sono andato per poter parlare dei pericoli” dell’AI, ha poi dichiarato in un tweet polemico col NYT, dopo che il quotidiano della Grande Mela ha dato la notizia, il 1 maggio, asserendo che Hinton si era dimesso per criticare Google. Geoffrey ...