L’inflazione torna a salire in aprile +8 | 3% I lavoratori si impoveriscono con il potere di acquisto dei salari scende sempre di più

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 maggio 2023) Preoccupante dato peritaliana adchedopo la frenata del mese precedente. I prezzi al consumo sono saliti dell’8,3% rispetto all’anno prima e dello 0,5% su marzo 2023. In marzo il tasso di inflazione si era collocato al 7,6%. Lo rileva l’Istat. L’accelerazione è dovuta soprattutto all’aumento su base annua dei prezzi dei beni energetici non regolamentati (da +18,9% a +26,7%).di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, resta stabile a +6,3%. Piùcresce più iperdono valore effettivo. Il “carello della spesa”, ossia il sotto indice Istat che include i ben a più alta frequenza d’come alimentari, per la cura della casa e della persona, costa oggi il 12,1% in ...