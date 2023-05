L' inflazione torna a crescere | ad aprile accelera all' 8 | 3%

L'a salire nell'Eurozona, al 7% ad aprile Ad aprile l'è tornata a salire anche nell'Eurozona, toccando quota 7%, in lieve rialzo rispetto al 6,9% registrato a marzo. Lo ...a crescere l': l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, ad aprile sulla base delle stime preliminari registra un aumento dello 0,...... dall'alta e dall'aumento dei tassi. Nel premercato titolo in rosso di circa 2 punti. NUOVO SERVIZIO Calcola il tuo preventivo online per l'assicurazione della tua auto, moto e motociclo ...

Torna a salire l'inflazione. Secondo le stime dell'Istat, ad aprile, registra un aumento dello 0,5% su base mensile e dell'8,3% su base annua, da +7,6% del mese precedente.