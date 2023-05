L’inflazione torna a crescere | ad aprile accelera all’8 | 3%

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 2 maggio 2023) Secondo le stime preliminari dell’Istat, nel mese di2023 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,5% su base mensile e dell’8,3% su base annua, da +7,6% del mese precedente. L’zione del tasso di inflazione si deve, in prima battuta, all’aumento su base tendenziale dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (da +18,9% a +26,7%) e, in misura minore, a quelli dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +6,3% a +6,7%) e dei Servizi vari (da +2,5% a +2,9%). Adla fase di rientro delsubisce una battuta d’arresto, principalmente a causa della nuovazione dei beni energetici Tali effetti sono stati solo in parte compensati dalla flessione più marcata dei ...